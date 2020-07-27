Что происходило при превращении собора Святой Софии в мечеть. Колонка Владимира Тулина

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в Стамбуле, когда там в соборе Святой Софии произошло первое за почти 90 лет мусульманское богослужение и он стал мечетью, а также посетил его после этого. События, предшествующие этому, описаны в статье ФАН «Прощай, православная Святая София, и здравствуй, мечеть».

Пятница, которую с восторгом или возмущением ждал весь мир, наступила. Несмотря на ранний час, со всех сторон к Святой Софии устремлялись толпы людей. Я решил пройтись по центральной улице Диван Йолу, так как подойти к Святой Софии ближе было невозможно из-за полицейской блокады.

Бросалась в глаза хорошая организация: повсюду раздавали маски, воду, коврики для молитвы и даже шапки-бейсболки с надписью Fatih belediyesi («Мэрия Фатих» — район Стамбула) и гербом. С каждой минутой людей становилось все больше, но полиция контролировала ситуацию и, чтобы избежать возможной давки, создавала импровизированные контрольно-пропускные пункты, через которые пускала определенные группы людей через определенные промежутки времени и при этом успевала досмотреть каждого. В ожидании возможности двигаться дальше в толпе время от времени начинали скандировать лозунги с именами Аллаха и Эрдогана. Я не знаю, было ли это стихийным выражением народной любви к президенту или толпу провоцировали заранее подобранные люди. В любом случае шум был постоянный — замолкала толпа у одного КПП, начинала скандировать у другого. Множество людей несли флаги Турции, а у некоторых были флаги с портретом Эрдогана на фоне герба Османской империи.

Пройдясь по Диван Йолу, я решил вернуться в отель и посмотреть по телевизору общую обстановку в городе. Однако если от Святой Софии можно было идти свободно — меня везде пропускали и не досматривали, — то возвращаться обратно надо с массой народа. Потратив полчаса, чтобы пройти 300 метров по Диван Йолу, я решил вернуться в отель кружным путем по маленьким улочкам, но и там вскоре уткнулся в толпу перед КПП. Тогда я достал карточку отеля и, показывая ее, стал говорить на английском, что иду в отель. К моему удивлению, все меня пропускали, и так я прошел через толпу метров 80 и оказался перед строем полицейских. Объяснил ситуацию полицейскому, тот вызвал офицера, а он отказался меня пропустить сразу. Остался ждать вместе со всеми, время шло, а никого не пропускали. Толпа стала возмущаться, была даже попытка устроить молитву здесь — все встали на колени. Особенно активными были двое парней, которые кричали и грозили кулаками метрах в трех от полицейской линии. Неожиданно она двинулась вперед в двух местах, прокладывая себе дорогу щитами, а иногда и дубинками. Парни были взяты в кольцо, им заломали руки, сложили наручники и куда-то увели, а полицейские вернулись на прежнее место.

После, к моему изумлению, люди вокруг стали кричать, чтобы пропустили меня. Дважды приходили офицеры, изучали мою карту отеля, уходили, и все оставалось по-прежнему, и люди вскоре снова начинали кричать. На третий раз пришел мужчина в штатском и приказал меня пропустить. В Турции, как и в большинстве других стран, большие полицейские начальники ходят в штатском. Меня обыскали и пропустили.

В отеле я с удивлением обнаружил, что в холле расположился какой-то полицейский штаб. Повсюду бегали стражи порядка в форме и штатском. Во внутренний двор, куда выходит вход отеля, приехал полицейский микробус, откуда стали выгружать ковры. В номере я посмотрел телевизор и узнал, что никаких особых происшествий нет, и, значит, идти куда-то нет смысла. Я решил пройтись по улочкам возле отеля. Однако выйти сразу не удалось, так как выход со двора на улицу уже был застелен большими коврами и мне по ним пройти не разрешили. Зато мне выделили полицейского, который через подсобные помещения вывел меня в другой отель, а оттуда я попал в какой-то переулок, который был заполнен сидящими на ковриках людьми, а по центру была узкая «тропинка», по которой пробирались люди в обоих направлениях. Сидящие на ковриках были босыми, как того требуют каноны ислама, и часто кто-то задевал их обувь, которая попадала на «тропинку», а там ее непроизвольно пинали дальше. Хозяин бросался за ней, возникала давка, вспыхивали скандалы.

С большим трудом пробирался по окрестностям и убедился, что не только улицы и переулки, но и все дворы, даже места возле помоек, заполнены людьми, ожидающими начала джума-намаза — пятничной мусульманской молитвы. Молодежь сидела даже на стенах. Я убедился, что по местному англоязычному телевидению говорили правду о том, что все свободное пространство в радиусе трех километров от Святой Софии заполнено верующими. Также сообщили, что мероприятие обеспечивают 20 тысяч полицейских и 756 медиков.

В ожидании видеосвязи с редакцией я нашел место у огромного телеэкрана, на котором транслировали происходящее в Святой Софии. В этой части Стамбула почти все первые этажи зданий заняты кафе и ресторанами, которые ставят столики и наружу. Сейчас все столики и почти все стулья были убраны внутрь заведений, чтобы было больше места для ковриков. Я находился возле «тропинки» за столом, который почему-то не унесли, слева от меня на ковриках были женщины, а справа — мужчины. Поражало то, что было очень много молодежи — примерно половина от присутствующих. Так, возле меня была девушка, одетая в строгую мусульманскую одежду, которая одновременно читала Коран на арабском языке, судя по алфавиту, и пыталась общаться в социальной сети по мобильному телефону. При этом она знала и английский язык, благодаря чему я узнал, что не только у меня проблемы с Интернетом, но и у всех присутствующих, что не удивительно при таком гигантском скоплении народа.

Поняв, что видеосвязь не состоится, решил вернуться в отель, где по крайней мере Интернет есть. К тому времени над городом уже неслись слова молитвы из Святой Софии, которая была слышна везде благодаря усиливающей аппаратуре, расставленной накануне. Наконец где-то в 12.20 появился в соборе, или скорее уже в мечети, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Потом он прочитал отрывок из Корана. Я поглядел из окна номера вниз и понял, для чего понадобились большие ковры — на них молились полицейские руководители, двое в форме, а остальные в штатском. Молебен в Святой Софии закончился около 15.00.

Решил снова выйти на Диван Йолу. Больше всего меня там поразило обилие мусора, прежде всего пустых пластмассовых бутылок из-под воды. Народ собирался в группы, и потом все вместе шли там, где их, очевидно, ждали автобусы. Это подтверждают слова информированных турок, что народ в Стамбул свозили из провинции. Так как мусульманин обязан на пятничную молитву надеть свою лучшую одежду, а одеты люди в большинстве своем были скромно, то можно сделать вывод, что турецкая провинция не процветает. Когда я поинтересовался у работника отеля, какой смысл людям ехать за сотни километров в Стамбул, чтобы в итоге совершать намаз возле помойки в нескольких километрах от Святой Софии, он объяснил, что для многих жителей маленьких городков и сел съездить даже в столицу — огромное событие, а уж посетить Стамбул — несбыточная мечта. Однако несомненно и то, что значительная часть присутствующих пришла добровольно и по собственному желанию.

Накануне намаза в Святой Софии была информация о предстоящих приездах руководителей Азербайджана и Катара, но она не подтвердилась. Единственное иностранное участие, которое я видел, — это женщина в мусульманской одежде, размахивающая большим флагом Афганистана. Зато изображения главы Турции можно было встретить на каждом шагу. Кроме вышеупомянутого флага с его изображением на фоне герба Османской империи, было много и флагов Турции с портретом ее президента и надписью «Цель 2023». Имеется в виду обещание Эрдогана ввести страну в десятку крупнейших экономик мира к 100-летию провозглашения Турецкой Республики.

Далее, идя по Диван Йолу, на ограде гробницы султана Махмуда II увидел большой транспарант с изображениями султана Сулеймана Великолепного, при котором Османская империя достигла своего наивысшего расцвета, и Эрдогана с надписью «Хотим деда, хотим внука». Первое, что видишь при входе в новый аэропорт Стамбула, — большая каменная табличка с извещением о том, что его открыл президент Эрдоган. При входе в «Мармарай», линию специального метро, проходящую под проливом Босфор, на станции «Сиркеджи», есть сразу три портрета главы государства. Более того, в этом районе я нашел и улицу Эрдогана, которая выделялась среди окружающих новыми красивыми домами и чистотой. Может, это и совпадение, но, с другой стороны, я не нашел, чтобы в турецком языке слово «Эрдоган» обозначало что-то кроме фамилии.

Вечером изучал реакцию мира на превращение музея в мечеть. Напишу так — она была минимальная. В Греции турфирмы объявили, что прекращают продажу всех турпоездок в Турцию, а в Болгарии состоялись два митинга протеста в Софии: у посольства Турции и у местного храма Святой Софии. На них скандировали: «Сегодня — мечеть, завтра — янычары!»

Я не знаю, закрывалась ли вообще в эту ночь новоиспеченная мечеть, но одно могу засвидетельствовать, что еще в полночь там стояла огромная очередь из желающих ее посетить. Поэтому когда я в 10 часов утра следующего дня отправился в Святую Софию, то готовился к долгому стоянию в очереди, однако, к своему изумлению, попал туда сразу — очередь исчезла. При этом даже знакомые турки уверяли меня, что первое время там будут огромные очереди, так как многие из жителей 15-миллионного Стамбула не могли его посетить раньше из-за высокой по турецким меркам цене на входной билет.

Вначале все было как раньше — я не успел еще дойти до входа в собор, а мне уже три раза предложили услуги гида на английском языке. Перед входом на территорию была небольшая толпа — турки делали селфи и фотографировали друг друга на фоне новой таблички, извещающей о том, что Святая София — мечеть. Кстати, были сменены и все указатели в окрестностях Святой Софии. Первое, что видишь на территории, — это отреставрированный фонтан для мытья ног, сверкающий своей новой позолотой. Однако он пока не работает.

Вход остался прежним, и первое помещение, куда попадают посетители, — это второй, или внутренний, притвор (пристройка). Первое, что бросается в глаза, — это белая ткань, которая закрывает мозаику, на которой император Константин дарит Богородице с Богомладенцем основанный им город Константинополь, а император Юстиниан — собор Святой Софии. Когда власти Турции объявили о преобразовании музея в мечеть, то вначале уверяли, что мозаики будут только затемняться пять раз в сутки на 15 минут, а все остальное время их можно будет смотреть как и раньше. Потом заявили, что затемнение для них вредно и будут шторы. Сейчас уже ясно, что все это вранье и мозаики закрыты надолго и открываться будут очень редко, так как уборка закрывающей их ткани, крепящейся высоко под потолком, — процесс очень трудоемкий и сложный.

Я был в Святой Софии значительно дольше, чем 15 минут, но, разумеется, мозаики так никто и не открыл. Зато в этом притворе появились стеллажи для хранения обуви, и осматривать Святую Софию теперь можно только босиком. Правда, в этом притворе под самым потолком сохранились изображения больших красных крестов на золотом фоне. В отличие от изображения человека, ислам не запрещает изображение креста.

Когда заходишь в главный зал, то по привычке устремляешь свой взор к огромной мозаике, изображающей Богородицу с младенцем, но и она теперь скрыта. Правда, не сплошным куском белой ткани, а четырьмя треугольными, и по фрагментам изображения в промежутках между ними можно понять, что там что-то изображено. Сплошной белой тканью закрыты и другие мозаики византийского периода. Были еще мозаики на верхних галереях, но что с ними стало, я не знаю, так как туда теперь не пускают.

Мраморный пол собора теперь закрыт ковром. Правда, остался непокрытым омфалион, который еще называют «пуп Земли» и «центр мира». Он представляет собой большой круг в окружении других кругов поменьше. Во времена Византийской империи в большом круге на троне сидел император, а в малых стояли его приближенные. На этом месте происходила и коронация императоров. Только тем фактом, что турки любят говорить, что в их стране находится центр мира, можно объяснить то, что сохранено это яркое напоминание о византийской истории.

Когда я пришел в собор, то там возле михраба (ниша, указывающая направление на Мекку) молились около 100 человек. При этом перед михрабом стояло несколько полицейских. Около 50 работников Диянета — Управления по делам религий — в бирюзовых жилетах, выстроившись в линию, не пускали в ту часть собора женщин. Там находится павильон с открытыми стенами, и там можно молиться не только внутри, но и на его крыше. Поднялся на крышу и, к своему удивлению, увидел там двух женщин, разговаривающих друг с другом по-английски. Причем одна из них была яркая блондинка. С ними был и мужчина, и, судя по видеокамерам и микрофонам при них, они были телевизионными журналистами из США, так как на аппаратуре была наклейка CNN. Какие интересные религиозные правила в возрожденной мечети: женщинам к михрабу проход запрещен, а американским журналисткам — нет.

Кроме сотни молящихся, в соборе было человек 300 посетителей. Я решил посмотреть, что стало с любимой аттракцией всех туристов — колонной Святого Григория, более известной как «плачущая колонна». Ее основание покрыто медными пластинами, в которых имеется углубление, и, по преданию, надо просунуть туда палец и три раза прокрутить ладонь по кругу, касаясь ей медных листов, загадывая желание — оно якобы сбудется. Причем эта традиция продолжалась как минимум с XIII века. Однако увидеть колонну мне не удалось, так как она находится в той части, куда пускают только женщин. Договорился с турецкой студенткой, и она сделала для меня фото. Оказывается, и женщинам теперь не получится загадать желание, так как колонна огорожена.

Выход осуществляется через первый, или внешний, притвор. Раньше там стояли стенды, рассказывающие подробную историю Святой Софии на английском и турецком языках, и был ее макет того периода ее истории, когда она была православным собором — без минаретов и с памятником Константину Великому перед входом. Сейчас их там уже нет. Остался большой монитор, на котором показывали фильм об истории Святой Софии, но его больше не показывают. Здесь же стоит единственная во всей Святой Софии уцелевшая вещь, относящаяся к христианству, — большая купель для крещения. Не думаю, что она долго тут задержится. Во дворе Святой Софии по-прежнему лежат уцелевшие детали от предыдущего храма, стоящего на этом месте во времена императора Феодосия. Теперь их используют в качестве скамеек для отдыха. Во времена музея такого не было.

Таким образом, после превращения музея в мечеть там ничего не изменилось, если не считать того, что закрыты все мозаики, осматривать можно только первый этаж, да и тот не целиком, и ходить по Святой Софии теперь надо босиком.