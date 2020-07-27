Женщина упала с балкона и сломала позвоночник из-за ночного кошмара

Москва, 27 июля. Жительница Великобритании во сне упала с балкона и сломала спину. Инцидент произошел во время отпуска, который 47-летняя Корал Скипп решила провести на Ибице вместе со своим женихом. Об этом пишет Yahoo News.

По данным издания, 23 июля мужчина проснулся среди ночи, чтобы сходить в уборную, но заметил, что его невеста отсутствует. Он услышал доносящиеся с улицы крики. Оказалось, что Скипп во сне вышла на балкон и упала вниз после того, как увидела ночной кошмар.

Пострадавшую госпитализировали с переломами позвоночника и бедер. Специалисты провели обследование, которое дало понять, что травмы более серьезные, нежели предполагалось изначально. Женщине предстоит провести в больнице не менее 16 недель.

Ее жених собирает деньги на лечение. Друзьям и родственникам пары уже удалось собрать свыше четырех тысяч фунтов. Мужчина отметил, что теперь невозможно сказать, сколько им предстоит провести времени на Ибице. Теперь у них нет возможности работать и деньги им очень пригодятся.

«Любые деньги, которые удастся собрать, очень нам помогут», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что ночные кошмары видят не только впечатлительные дети, но и взрослые. Кошмары возникают у взрослых людей на фоне стрессов, усталости и детских травм. Избавиться от них насовсем невозможно, но можно заметно сократить их частоту, лишь немного скорректировав свой образ жизни, передает «Ридус».