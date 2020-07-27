Врач назвал причины роста числа больных диабетом в России

Москва, 27 июля. Минздрав РФ сообщил об увеличении числа случаев заболевания сахарным диабетом в стране впервые с 2019 года.

По информации министерства, показатели увеличились на 27% по сравнению с данными 2010 года. Если в прошлом году диагноз «сахарный диабет» был впервые поставлен 410,5 тыс. россиян, то девять лет назад таких пациентов было зарегистрировано 323,9 тыс.

Краснодарский край возглавил рейтинг регионов РФ по уровню заболеваемости в прошлом году. Так, в 2019 году там выявили 475,2 случая на 100 тыс. населения. Далее следует Ленинградская область с 435,4 тыс. случаев. Тройку лидеров замыкает Ростовская область (428,3). Также в списке Кировская (413,3) и Оренбургская (400,4) области. Об этом пишет RT.

Самое низкое число впервые выявленных случаев на 100 тыс. зарегистрировано в Чечне (64,1), Дагестане (100,1), Приморском крае (112,2), Ингушетии (115,4) и Забайкальском крае (136,6).

Как отметил старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков, к росту заболеваемости привела совокупность нескольких факторов, отмечает «ФедералПресс». В данном случае речь идет об улучшении качества диагностики этого заболевания.

«Конечно, люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше за последние десять лет однозначно», — подчеркнул он.

Специалист назвал причины роста числа больных диабетом в России. По словам врача, рост связан с увеличением числа возрастного населения. Илья Барсуков добавил, что «это касается теплых регионов, потому что туда сейчас активно переезжают из более северных, как и раньше, именно люди средней и старшей возрастной категорий». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«И, соответственно, среди них распространенность диабета гораздо выше, чем среднепопуляционное», — резюмировал врач.

Напомним, врач-диетолог Марина Макиша назвала самые распространенные причины ожирения. По ее словам, одним из главных факторов, способствующих образованию избыточного веса, является сахарный диабет.