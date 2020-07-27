Кадры с парада на День ВМФ заставили британцев восторгаться мощью российского флота

Лондон, 27 июля. Прошедший в России парад на День ВМФ продемонстрировал всему миру мощь российского флота. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Как отметили авторы статьи, 26 июля во многих российских городах и на базе РФ в сирийском Тартусе прошли парады в честь Дня Военно-морского флота. Президент России Владимир Путин лично принял участие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге. А в Кронштадте к параду привлекли 200 кораблей и четыре тысячи военнослужащих.

Авторы Daily Mail указали, что за последние годы РФ приложила немало усилий, чтобы модернизировать и обновить флот. Кроме того, Владимир Путин объявил, что российский флот пополнят еще 40 новых кораблей.

Многие читатели британского издания восхитились снимками российских кораблей, принимавших участие в параде.

«Это куда более впечатляюще, чем наши четыре ванны», — цитирует одного из комментаторов «ПолитРоссия».

«Это довольно впечатляющая демонстрация!» — написал Obvi.

«Королевский флот не способен противостоять российскому флоту. В том числе из-за значительного сокращения бюджета, рабочей силы и оборудования», — прокомментировал illated_one.

«Приятно видеть, что нация, которая сделала больше всего, чтобы победить фашизм, остается на вершине игры», — приводят один из комментариев «Известия».

«Позор, что нас не возглавляет такой сильный и патриотический лидер, как Путин. Пока он строит корабли, Борис [Джонсон] отдает наши деньги Китаю», — возмутился henryford1958.

Отметим, что 26 июля Владимир Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ и лично пообщался с офицерами после парада в Санкт-Петербурге. Военные поблагодарили главу государства за Военно-морской флот России.