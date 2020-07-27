Названа разница зарплат в Москве и российских регионах

Москва, 27 июля. Зарплата для представителей некоторых профессий в Москве может превышать соответствующую зарплату по регионам на 40–50%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Как отметили специалисты, водители в Москве и Подмосковье могут получать заработную плату около 79 тысяч в месяц. На Дальнем Востоке за ту же работу работодатели готовы заплатить 67 тысяч, а в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде — более 50 тысяч рублей.

Более высокую заработную плату готовы предоставить врачам. В Москве медики получают около 101 тысячи рублей в месяц. При этом самая низкая ставка у медицинских специалистов в Екатеринбурге. Врачи там получают около 35 тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, учителям больше всего платят в Подмосковье — там ставка педагога оценивается в 69 тысяч рублей. Высокие зарплаты у учителей в Омске — 59 тысяч, а в Москве — 48 тысяч рублей. А вот в Екатеринбурге педагогам платят по 24 тысячи в месяц.

Напомним, работники предприятий на Крайнем Севере, уволенные в случае ликвидации организации или сокращения штата, смогут получить выходное пособие, максимальный размер которого равен пяти среднемесячным зарплатам. Это станет возможным благодаря принятому закону. Документ вступит в силу с 12 августа.

Остальные категории работников при увольнении по указанным выше причинам будут вправе потребовать у работодателя выходное пособие за два месяца со дня увольнения. Стоит отметить, что деньги уволенный сотрудник может получить, даже если отработал чуть больше одного месяца.