Самойлова рассказала, кто научил ее быть мамой

Москва, 27 июля. Фотомодель и супруга репера Джигана Оксана Самойлова рассказала подробности о том, как ей удается воспитывать одновременно четырех детей: трех дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также недавно рожденного Давида. Как пояснила девушка, старшая Ариела является для нее «учителем в профессии мама».

О своей семейной жизни Самойлова рассказала в Instagram. Как пояснила модель, совсем скоро у Ариелы ожидается день рождения, поэтому родители готовятся к нему как никогда.

«9 лет представляете? Это же уже так много, я просто не понимаю, как так быстро идет время. Ариела становится взрослой и мне немного страшно, с маленькими детьми я как рыба в воде, а с Ари всегда все в первый раз. Она мой учитель в профессии мама», — пояснила Самойлова.

Она также рассказала, что вечеринка планируется в Москве. Мероприятие будет крупное, поскольку все друзья планируют прийти на праздник.

«Я уже заранее готовлю Лею и Майю к предстоящему им стрессу под названием «день рождения сестры». Вы же знаете, в каком ужасе они всегда прибывают в момент вручения и распаковки подарков», — пояснила Самойлова.

Напомним, ранее Самойлова передумала разводиться с репером Джиганом. Девушка призналась, что решила сохранить брак только ради детей.

После заявления Самойловой о разводе с Джиганом к звездной паре было приковано еще больше внимания. Развести супругов должны были в июне, но модель неожиданно забрала заявление. Многие терялись в догадках, что же произошло в отношениях, что знаменитости решили остаться парой.