Фармаколог назвал болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Новосибирск, 27 июля. Коронавирус тяжело переносят не только люди с сахарным диабетом, но и пациенты с другими хроническими заболеваниями. Об этом рассказал главный клинический фармаколог Новосибирской области Владислав Митрохин.

По словам медика, хронические заболевания повышают риск смерти от коронавируса.

«Это, как правило, хронические сердечно-сосудистые болезни, заболевания легких», — сообщил Митрохин в беседе с URA.RU.

Также фармаколог отметил, что риск летального исхода от COVID-19 повышается при приеме препаратов для лечения язвенных болезней.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско рассказали о тяжелых осложнениях от коронавируса у диабетиков. Исследователи сообщили, что диабетики с COVID-19 в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают, пишет РИАМО. Ученые подчеркнули, что из-за пандемии контроль за состоянием диабетиков снизился, однако к данной категории пациентов следует относиться очень внимательно.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

По данным на утро 27 июля, в России зафиксировано 812 485 случаев коронавируса. 600 250 человек уже полностью выздоровели. Кроме того, зарегистрировано 13 269 летальных исходов.