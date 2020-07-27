Погребинский объяснил, почему Зеленский сорвет перемирие в Донбассе

Москва, 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский боится провоцировать националистов, которые снова будут жечь шины под его домом и требовать войны на Донбассе. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский.

По его словам, из-за этого украинский президент хочет сорвать выполнение Минских соглашений и попытаться свалить ответственность на президента РФ Владимира Путина и европейских лидеров.

В эфире телеканала «Zik» он объяснил логику Зеленского, если не удастся реализовать Минские договоренности.

«Зеленский скажет: я предложил подписать Путину и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а они отказываются, а если они отказываются, значит, виноваты они, а не я, который хороший и замечательный», — сказал он.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.