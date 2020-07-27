Стриптизерша рассказала, как на работе встретила своего отца

Вашингтон, 27 июля. Американская танцовщица, выступающая в стриптиз-клубах под псевдонимом Imperial рассказала, как во время работы она встретила собственного отца. Кроме того, сотрудница заведений дня взрослых раскрыла секрет, что однажды встретила в клубе учителя из своей школы, а также стала жертвой извращенца, который хотел ее убить.

В одном из видео в социальной сети TikTok Imperial рассказала, что однажды ее наняли для работы на частной вечеринке. В начале она танцевала в комнате для VIP-гостей. Однако когда девушка вышла в зал, она увидела у барной стойки собственного отца, который ушел из семьи когда девушке было 14 лет. В истерике танцовщица убежала со сцены. Позже руководство спросило у нее, что произошло. Стриптизерша объяснила ситуацию и ей разрешили работать остаток вечера в приватной зоне.

Девушка также пояснила, что стриптизом она начала заниматься еще в старших классах. Однажды во время работы она встретила в клубе одного из своих учителей. На следующий день в школе девушка и преподаватель договорились никогда не говорить об этом, сообщает Daily Mail.

Кроме того, за время работы девушка неоднократно становилась жертвой злоумышленников. В один из вечеров посетитель схватил Imperial во время танца. Девушка отпрянула и пояснила, что так делать нельзя. Мужчина сначала извинился, однако после достал пистолет и начал угрожать. Охраннику клуба пришлось прострелить посетителю колено.

Напомним, ранее танцовщицы стриптиза лишились работы в Якутске и решили помогать доставщикам еды.