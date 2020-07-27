Врач-диетолог призвал перестать бороться с ожирением диетами

Москва, 27 июля. Россиянам, страдающим от ожирения, следует отказаться от диет. Об этом рассказал врач-диетолог и руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков.

Он объяснил, что ожирение надо лечить медикаментозно, а не диетами и прочими ограничениями в питании. Как передает радио Sputnik, он напомнил, чем опасно голодание.

«Даже если вы станете голодать, когда перестанете, наберете еще больший вес», — подчеркнул эксперт.

Как пишет «Царьград», в качестве основной причины ожирения специалист назвал нарушение гормонального фона. Он добавил, что вредная пища может добавить лишние килограммы, однако она не провоцирует болезнь. Кроме того, другой причиной набора лишнего веса могут быть наследственная предрасположенность или влияние первых годов жизни.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала самые распространенные причины ожирения. По ее словам, одним из главных факторов, способствующих образованию избыточного веса, является сахарный диабет.

Кроме того, среди главных причин ожирения Макиша назвала употребление калорийных и рафинированных продуктов, а также малоподвижный образ жизни. В комментарии телеканалу «Звезда» диетолог рассказала, что именно эти факторы часто способствовали набору лишнего веса во время режима самоизоляции.

Врач сообщила, что доля людей, страдающих от ожирения, отличается в разных возрастных группах. Как утверждает Макиша, среди россиян старше 40 лет ожирение есть у 40%.

Ранее руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что от ожирения страдают 20–25% россиян. По его словам, избыточный вес есть у 60% населения России. Тутельян напомнил, что ожирение часто приводит к сахарному диабету, а также к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.