Рыжий «Иванушка» завел роман с 19-летней девушкой

Москва, 27 июля. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов завел роман с девушкой, которая на 30 лет моложе его. Об этом рассказал продюсер группы Игорь Матвиенко.

26 июля певец отметил юбилей — ему исполнилось 50 лет. В 2019 году Григорьев-Апполонов пережил болезненный развод: артист расстался с женой Марией, которая ушла от рыжего «Иванушки» к 28-летнему баскетболисту.

Самоизоляцию Григорьев-Апполонов проводил в своей сочинской квартире, однако оказалось, что на карантине он не сидел в одиночестве. О новой пассии певца его бывшая жена рассказала в документальном фильме телеканала «Муз-ТВ». Мария сообщила, что ее экс-супруг закрутил роман с брюнеткой. Также женщина призналась, что ей не терпится познакомиться с новой возлюбленной рыжего «Иванушки».

«Я даже сказала: «Слушай, ну познакомь, я тебе подскажу, что как правильно сделать», — цитирует Марию «Вечерняя Москва».

Игорь Матвиенко подтвердил, что Григорьев-Апполонов завел новые отношения. При этом продюсер отметил юный возраст избранницы певца.

«Девушка очень молодая. Ей в районе 19–20 лет. И это говорит о его хорошей физической форме», — сказал Матвиенко.

Сам «Иванушка» надеется, что роман перерастет в нечто серьезное. Певец рассказал, как недавно летел из Сочи с другом, который в 50 развелся после 30 лет брака и женился на юной девушке, родившей ему дочь.

«Я вчера весь полет ему дико завидовал, поэтому да, я тоже, конечно, хочу. Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро», — признался Григорьев-Апполонов.

К слову, с бывшей женой Марией артист познакомился, когда ему было 32 года, а ей всего 17 лет. При знакомстве бывшая супруга рыжего «Иванушки» соврала, что ей 19, пишет KP.RU.