Королева рассказала, как выбрала Николаева вместо карьеры в США

Москва, 27 июля. Певица Наташа Королева выбрала сотрудничество с российским композитором Игорем Николаевым вместо славы и карьеры в США.

В 16 лет Наташа Королева (настоящая фамилия Порывай) в рамках программы обмена Peace Child поехала в Америку. В составе делегации от СССР будущая звезда пела в рок-опере. Королеву заметили и пригласили к себе на учебу представители университета Рочестера.

Но начинающая певица не воспользовалась перспективным шансом. От карьеры за океаном девушка отказалась ради контракта с Игорем Николаевым.

Артистка призналась, что успеха на родине ей в те времена ничто не предвещало. Вместе с Королевой композитор взял еще двух девушек, чтобы выбрать чьей «раскруткой» заниматься.

Тем не менее в итоге Николаев остановил выбор на Королевой. Суперзвезду СССР, а затем и России сделала из нее первая же песня «Желтые тюльпаны». Сожалений о нереализованной карьере в США у нее нет, заявила Королева в эфире передачи «Мой герой».

Весной Николаев сообщил, что выздоровел после перенесенной пневмонии, и поблагодарил коллектив врачей больницы в Коммунарке за их работу. По словам музыканта, тесты на коронавирусную инфекцию у него были отрицательными.

«Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно», — цитирует артиста RT.

Певец поблагодарил не только своих лечащих врачей, но и весь коллектив больницы в Коммунарке, который работает сутками, не снимая защитных костюмов и масок.