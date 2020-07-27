Ученые нашли 20 новых эффективных препаратов против коронавируса

Москва, 27 июля. Международная группа ученых под руководством доктора Сумита Чанда обнаружила более 20 доступных медицинских препаратов, которые способны помочь при лечении коронавирусной инфекции. Лекарства останавливают репликацию вируса, который ответственен за распространение заболевания.

Исследование было опубликовано в научном журнале Nature. Для получения соответствующих выводов врачи проанализировали крупнейшую коллекцию лекарств и определили их пользу в лечении COVID-19. Необходимую противовирусную активность нашли в 100 из препаратах. Однако из них удалось выделить 21 безопасное лекарство.

Далее ученые выделили 13 препаратов. Они уже проходили соответствующие клинические испытания и могут эффективно работать в концентрации, необходимой для лечения коронавируса. При этом три из них уже были одобрены для лечения экстренных случаев. Это астемизол, клофазамин и ремдесивир, сообщает издание Medikforum.

Напомним, ранее генеральный директор «Кромиса» Андрей Блинов рассказал о производстве и эффективности «Авифавира», предназначенного для лечения коронавируса. Производство лекарственного препарата началось в Московской области, и на сегодняшний день выпускается до 60 тысяч курсов лечения в месяц.