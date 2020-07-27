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В России могут ввести уголовное наказание за налоговое мошенничество

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В России могут ввести уголовное наказание за налоговое мошенничество

Москва, 27 июля. Новую статью о налоговом мошенничестве могут внести в Уголовный кодекс РФ. Разработкой законопроекта заняты Федеральная налоговая служба, Следственный комитет, Генпрокуратура и МВД, пишет РИА «Новости».

По словам зампредседателя СК РФ генерал-полковника Елены Леоненко, вопрос о совершенствовании уголовного законодательства в настоящее время актуален. Леоненко подчеркнула, что тема находится на стадии обсуждения, сообщает телеканал «360». Говорить о ней что-то конкретное «пока рано».

Пока наказание за налоговые преступления предусмотрено в четырех статьях УК РФ. Осудить нарушителя закона также могут и по статье «мошенничество».

Силовики предложили ввести уголовное наказание для аферистов. Пока проект остается на стадии обсуждения, говорить о какой-либо конкретике рано, пишет «Царьград».

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Источник: РИА «Новости»
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