В России могут снизить расходы семей на оплату ЖКХ

Москва, 27 июля. Расходы российских семей на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства могут снизить. На данный момент над этим вопросом работают Минстрой совместно с Минтруда РФ.

На сегодняшний день существует федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и ЖКХ. В совокупном доходе семьи он равняется 22%. В правительстве РФ выступили с предложением снизить его до 15%, в результате чего будет увеличен охват семей, которые смогут рассчитывать на соцподдержку.

В данный момент, чтобы оформить субсидии на оплату ЖКХ, доход должен не превышать указанного размера. При этом регионы могут понижать эту норму. По данным ОНФ, в прошлом году помощь в оплате услуг получили 3 млн российских семей, а после изменений на субсидии сможет рассчитывать как минимум еще 1 млн семей.

Как отметила в беседе с «Российской газетой» глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, данная мера также призвана помощь гражданам, которые оказались в затруднительной финансовой ситуации из-за коронавируса.

«Сейчас многие россияне из-за пандемии коронавируса оказались в сложной финансовой ситуации, у нас происходит рост безработицы и людям надо помочь оплачивать ЖКХ, чтобы не сделать их неплательщиками поневоле», — сказала она.

Напомним, Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом, внесла серьезные коррективы в жизнь россиян. Чтобы поддержать граждан на фоне спада экономики, власти РФ выделили значительные суммы для поддержки наиболее уязвимых групп населения.