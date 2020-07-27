Китайские аналитики из Sohu объяснили появление кораблей НАТО в Черном море

Пекин, 27 июля. Журналисты из китайского издания Sohu прокомментировали неожиданное появление в водах Черного моря кораблей из трех стран НАТО — Испании, Италии и Греции. Также эксперты предположили, почему в этой операции не принимал участие флот США.

Три военных корабля НАТО появились неподалеку от берегов Крымского полуострова. Вскоре на недоброжелательные маневры отреагировал ВМФ РФ, который отправил свои военные корабли на перехват. Тем не менее на данный момент иностранные корабли не уступают. Испания перевела в Черное море еще один ракетный фрегат.

«Противостояние России с НАТО никогда не прекращалось. И в настоящее время, учитывая ужесточение внешней политики США, существует нешуточная возможность эскалации этого противоборства», — приводит слова журналистов из Sohu издание «ПолитРоссия».

Специалисты предполагают, что неожиданное появление кораблей трех стран НАТО в Черном море может быть обусловлено американским вмешательством. Однако сами США не решили появиться в акватории, поскольку нынешняя обстановка в вооруженных силах США не позволяет «играть мускулами». По данным СМИ, новые случаи заражения среди американских военных регистрируются в Японии и Южной Корее.