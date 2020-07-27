Флаг США сняли со здания генконсульства в китайском Чэнду

Пекин, 27 июля. Над зданием прекратившего работу по требованию властей КНР генконсульства США в китайском городе Чэнду спустили американский флаг. Об этом сообщает местный телеканал CGTN.

По данным СМИ, около 06.00 (01.00 по московскому времени) здание покинула группа сотрудников диппредставительства. Флаг США был спущен в 06.18. Крайний срок для закрытия генконсульства, который определили власти Китая истек в 10.00 (05.00 по московскому времени).

Ранее RT сообщило, что китайские дипломаты освободили консульство в Хьюстоне. Диппредставительство закрылось по требованию США генеральное.

Позже Китай потребовал закрыть американское генконсульство в городе Чэнду.