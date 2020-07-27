Сатановский рассказал о главном страхе США перед Россией

Москва, 27 июля. Политолог Евгений Сатановский рассказал о главном страхе чиновников в США перед Россией, о котором проговорился спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

На минувшей неделе Биллингсли призвал Москву прекратить разрабатывать крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой, которые он назвал «летучими Чернобылями», сообщает RT. Чиновник заявил, что подобное оружие «вообще не должно существовать».

По словам политолога, опасения Вашингтона относительно арсенала РФ показало заявление о новейшем российском оружии. Сатановский напомнил, что Биллингсли назвал «летающими Чернобылями» российские ракеты, которые он рекомендовал бросить до поставки в войска «на полдороги».

«Я для себя сделал вывод. Если у нас есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве — это очень хорошая штука», — отметил Сатановский.

Политолог полагает, что американская реакция на российские разработки служит дополнительным свидетельством уязвимости США. Поставки в войска ракетных комплексов Сатановский называет лучшим ответом на начавшуюся при экс-президенте Соединенных Штатов Бараке Обаме антироссийскую политику.