Сатановский рассказал о главном страхе США перед Россией

Москва, 27 июля. Политолог Евгений Сатановский рассказал о главном страхе чиновников в США перед Россией, о котором проговорился спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
На минувшей неделе Биллингсли призвал Москву прекратить разрабатывать крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой, которые он назвал «летучими Чернобылями», сообщает RT. Чиновник заявил, что подобное оружие «вообще не должно существовать».
По словам политолога, опасения Вашингтона относительно арсенала РФ показало заявление о новейшем российском оружии. Сатановский напомнил, что Биллингсли назвал «летающими Чернобылями» российские ракеты, которые он рекомендовал бросить до поставки в войска «на полдороги».
«Я для себя сделал вывод. Если у нас есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве — это очень хорошая штука», — отметил Сатановский.
Политолог полагает, что американская реакция на российские разработки служит дополнительным свидетельством уязвимости США. Поставки в войска ракетных комплексов Сатановский называет лучшим ответом на начавшуюся при экс-президенте Соединенных Штатов Бараке Обаме антироссийскую политику.
«Все эти «Буревестники», «Кинжалы» и другие вещи начинают дико нервировать людей, ничего хорошего нам за 30 лет не сделавших, которые, начиная с Обамы, только что ногами под плинтус забить не пытаются. Тем более что по гиперзвуку Америка от нас и от Китая отстает» — заявил в эфире «Вести FM» Сатановский.