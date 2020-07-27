Соловьев высмеял переговоры Зеленского и луцкого террориста

Москва, 27 июля. Российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер» раскритиковал действия украинского президента Владимира Зеленского и силовые структуры страны за действия при захвате заложников террористом в Луцке.

По мнению Соловьева, Зеленский решил устроить себе «пятнадцать минут славы и поднять свой рейтинг». При этом журналист считает, что президент не понимал, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем, и что бездарно отработали все его службы.

«Не дай Бог появятся серьезные люди — не один этот сумасшедший, а как это было в «Норд-Осте», — отреагировал Соловьев.

Он также прокомментировал действия украинских правоохранителей, которые не спешили задерживать особо опасного преступника. Также Соловьев обращает внимание, что силовики никак не отреагировали на рюкзак террориста, где могла находиться взрывчатка. Кроме того, сами силы безопасности Украины появились только после того, как автобус был освобожден.

«Он несколько минут стоит и говорит: «Ну, что, брать меня кто-нибудь будет? Пацаны, я вышел, может, семечек кто-нибудь принесет?» И он никому не интересен», — пошутил телеведущий.

Ранее эксперт в области вооружений и геополитики Яков Кедми заявил, что украинские власти допустили множество ошибок в ситуации с захватом заложников в Луцке, их действия напоминали «дешевую трагикомедию».