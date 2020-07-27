Фанаты сравнили Катю Лель с 66-летней Успенской

Москва, 27 июля. Российская певица Катя Лель опубликовала в Instagram новое видео. На коротком ролике она удивила поклонников своим поразительным сходством с Любовью Успенской.

На своем аккаунте она разместила несколько видео, на котором запечатлен процесс подготовки к выступлению. На голове певицы виден светлый парик и яркая чалма. В комментарии к видео певица поинтересовалась у фанатов, как она выглядит в таком новом амплуа. Сама исполнительница заявила, что считает новый образ «прикольным и необычным».

В комментариях мноиге подписчики сошлись во мнении, что Лель стала очень похожа на ее старшую коллегу — Любовь Успенскую.

«Постарела, конечно», «Пластику с Успенской у одного врача делали, что-то вас больно состарили», «Лицо поплыло!», «Добавила себе десяток лет», — прокомментировали подписчики.

Ранее певица Катя Лель в 45 лет решилась на кардинальные перемены во внешности и перекрасила волосы из блонда в сиреневый. Некоторые заявили, что Лель выбрала чересчур смелый оттенок, и им хотелось бы вернуть привычный образ звезды. Однако тех, кому новый вариант прически пришелся по душе, оказалось заметно больше.