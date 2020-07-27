Рыжий из «Иванушек» «облизал» Наталью Рудову на своем юбилее

Москва, 27 июля. Известный как рыжий из «Иванушек» российский певец Андрей Григорьев-Апполонов на людях облизал актрису Наталью Рудову. Видео инцидента попало в Сеть.

На записи видно, как Рудова обращается к публике, стоя на сцене с микрофоном. Сзади к артистке подходит Григорьев-Апполонов обнимает и пытается облизать девушку.

В минувшее воскресенье, 26 июля, Григорьев-Апполонов отмечал 50-летний юбилей, сообщает RT. В молодости певец был манекенщиком и учителем младших классов, жил и работал в составе труппы мюзикла «Метро» в США.

Известность Григорьев-Апполонов получил благодаря участию в группе «Иванушки International». Среди наиболее популярных песен коллектива такие хиты, как: «Кукла», «Билетик в кино», «Тополиный пух», «Снегири», «Безнадега точка ру», «Туман» и «Золотые облака». Также певец в разные годы вел телепрограммы «Полундра» и «12 злобных зрителей», сыграл ряд ролей в сериалах и фильмах.

Бывшая жена Григорьева-Аполлонова Мария ранее опубликовала в Instagram видео своих родов. В двухминутном ролике молодая мама показала подписчикам, как она вместе с супругом (баскетболистом клуба «Зенит» Андреем Зубковым) ожидает прибавление в семье.

Видео снято в роддоме. На архивных черно-белых кадрах запечатлено, как счастливые супруги находятся в ожидании этого важного события, а также сам процесс родов. Заботливый муж все время рядом с Марией и поддерживает ее. Когда маленький Саша появляется на свет, Андрей подносит ребенка своей к супруге, которая не может сдержать слез от счастья.