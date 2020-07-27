Писатель Багиров жестко ответил на неудачную реставрацию памятника Высоцкому

Москва, 27 июля. Российский писатель Эдуард Багиров отреагировал на решение родственников Владимира Высоцкого отреставрировать памятник советскому поэту и музыканту. Сын знаменитого барда к 40-летию отца заменил голову на кладбищенском памятнике. Однако изменения, по мнению общественности, оказались в худшую сторону.

«Отдельно хотелось бы обратиться к родственничкам — каким-то совершеннейшим упырям и психопатам, которым взбрела в голову абсолютно дичайшая идея отрезать на кладбищенском памятнике поэту голову, и заменить ее на другую», — заявил Багиров, сравнив происходящее с романом Михаила Булгакова.

Он также обратил внимание, что есть еще одно место, которое является культовым среди фанатов советского певца. Это сквер около дома Высоцкого Малой Грузинской улице в Москве. Там висит памятная доска, к которой почитатели творчества приносят цветы.

«Одна только просьба осталась. Не троньте хотя бы подъезд, упырюги. Иначе все эти букеты начнут приносить под ваши окна», — пригрозил Багиров.

Ранее своим мнением об «обновленном» памятнике Высоцкому поделился актер Стас Садальский. В своем Instagram он написал, что новая версия мемориала ему не понравилась. По его словам, сын Высоцкого спустя четыре десятка лет «отрезал папе голову».

Как пояснил сам Никита Высоцкий, новая редакция памятника отображает образ, первоначально задуманный скульптором Александром Рукавишниковым. Он был утвержден всеми членами семьи. Об этом пишет издание «Культуромания».