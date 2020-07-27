Юрист дала совет пенсионерам, как увеличить поступления на карту

Москва, 27 июля. Пенсионеры в России могут достаточно легко увеличить ежемесячные страховые выплаты по старости, которые приходят на банковский счет, привязанный к карте. Об этом рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Юрист поясняет, что увеличить поступления можно при помощи различных финансовых бонусов, которые доступны держателям тех или иных видов карт. Например, к ним относятся кэшбеки. Для того, чтобы увеличить ежемесячные суммы, пенсионеру достаточно обратиться в региональное отделение ПФР и переоформить начисления на более выгодную банковскую карту.

Но юрист обращают внимание, что ПФР работает с определенными банками. Кроме того, в скором времени все платежи будут начисляться исключительно на банковские карты, которые подключены к платежной системе «Мир». Для того, чтобы уточнить список банков-партнеров, пенсионеру необходимо обратиться к сотрудникам ПФР.

Ранее стало известно, что для стимулирования граждан самостоятельно копить дополнительную пенсию в России могут ввести отдельный налоговый вычет. С таким предложением в Центробанк РФ обратились пенсионные организации АНПФ и НАПФ.

На данный момент налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год. Он состоит из медицинского и образовательного компонентов, а также из выплаты на страхование жизни и пенсионного обеспечения.