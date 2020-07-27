СК назвал регионы-лидеры по количеству налоговых преступлений

Москва, 27 июля. Лидерами по количеству правонарушений в налоговой сфере стали Москва и Московская область. Об этом со ссылкой на зампреда СК России генерал-полковника Елену Леоненко сообщает РИА Новости.

В прошлом году в Москве по фактам нарушений в налоговой сфере было возбуждено 228 уголовных дела, в Московской области — 152, в Краснодарском и Ставропольском краях — по 133 и 108 дела соответственно, в Ростовской области — 96 дела, пишет газета «Известия».

По словам Леоненко, по числу направленных в суд уголовных дел и сумме причиненного ущерба лидируют примерно эти же регионы. Такое распределение мест в списке связано с экономическим потенциалом и численностью населения, сообщает со ссылкой на зампреда СК России «Ридус». Поэтому лидерами в этом списке всегда будут крупные экономические регионы.