Названы страны Европы с самым доступным бензином

Москва, 27 июля. Люксембург возглавил рейтинг европейских стран с самым доступным бензином для населения.

Жители этого государства в среднем могут купить около 3,2 тысячи литров бензина в месяц. Подобное стало возможным благодаря сочетанию относительно низких цен на топливо и зарплат, которые являются одними из самых высоких на континенте.

На втором месте расположилась Норвегия, жители которой в месяц могут приобрести 2,6 тысячи литров бензина. В пятерку также вошли Австрия, Ирландия и Великобритания – граждане этих стран могут ежемесячно приобретать по 2,3 тысячи литров топлива.

Россия же в списке расположилась на 20-м месте. Россияне на среднюю зарплату могут приобрести порядка 924 литров 95-го бензина. Соседние Украина и Белоруссия заняли последние строчки рейтинга. Там граждане могут позволить себе 700 литров бензина ежемесячно.