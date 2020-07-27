Россияне в августе получат новое пособие до 6 тысяч рублей

Москва, 27 июля. В предстоящем месяце отдельные категории россиян могут рассчитывать на получение пособия размером до 6 тысяч рублей. Данные выплаты были введены для поддержания граждан в период пандемии коронавирусной инфекции.

До 31 августа на банковские карты россиян будет перечислена сумма до 6 тысяч рублей. Она полагается семьям, в которых один или оба родителя потеряли работу в период пандемии. Главным условием также будет наличие ребенка до 18 лет.

Данная категория выплат была предложена президентом России Владимиром Путиным. Предполагалось, что деньги будут начисляться лишь три месяца, однако вскоре было решено продлить выплаты на август.

Стоит отметить, что с 1 августа в России также будут увеличены пенсии. Выплаты вырастут у работающих пенсионеров. Также будет пересчитан размер накопительных пенсий — повышение составит 9,13%. Повышение на 7,99% получат и россияне, участвующие в программе софинансирования пенсионных накоплений. Пересчет произойдет автоматически.

Также в августе будут выплачиваться повышенные пособия по безработице, останутся в силе и выплаты семьям с детьми, где родители потеряли работу. Об этом сообщает информационное агентство Deita.ru.