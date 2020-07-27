Экс-невеста Баскова опубликовала обнаженные фото

Москва, 27 июля. Бывшая невеста певца Николая Баскова Софи Кальчева разделась догола и шокировала публику снимками на поле. Фото девушка разместила в соцсети Instagram.

Кальчева похвасталась новой фотосессией, которая прошла на природе. При этом кроме пшеницы, листьев кукурузы и самой модели на снимках нет ничего. Девушка снялась абсолютно обнаженной. Однако интимные части тела она прикрыла стеблями пшеницы и листьями кукурузы.

Фанаты оказались в восторге от снимков, некоторые из подписчиков даже назвали Кальчеву богиней плодородия. Но нашлись и те, кто обвинил бывшую невесту Баскова в пиаре, предположив, что ради привлечения внимания она готова на все.

Количество поклонников Софи Кальчевой резко возросло после ее расставания с Николаем Басковым. Многие сочувствовали девушке, так как были уверены, что исполнителя «увела» популярная телеведущая Виктория Лопырева.

Ранее Басков заявил, что задумался о будущей семье, и признался, что уже «нагулялся» за 13 лет после развода. По словам Баскова, он провел самоизоляцию в загородном доме у друзей, у счастливой пары, которая воспитывает четверых детей.

Он отмечает, что для него не так важна внешность будущей избранницы. Артист говорит, что главное, чтобы они были на одной волне, и избранница была хозяйкой их дома.