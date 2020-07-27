Дочь Заворотнюк впервые показала голую спину в Instagram

Москва, 27 июля. Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась со своими поклонниками в Instagram новой фотографией, на которой девушка изображена в красивом стильном платье с открытой спиной.

В своем аккаунте она разместила два одинаковых снимка. Один сделан в черно-белых тонах, а другой – цветной. Блогер поинтересовалась у своих поклонников, в какой обработке снимок выглядит лучше.

Подобная фотография привлекла внимание подписчиков, ведь дочь популярной актрисы показала идеально стройную фигуру и безупречную осанку. В кадре волосы девушки зачесаны на одну сторону. Внимание к спине девушки привлекает необычная подвеска.

«Вы прекрасны, какой бы цвет не был», «Ч/б нравится больше», «Цвет. Цвет делает персонажа живым», «Обе фотографии крутые! Всего самого лучшего вашей семье!», «Есть что-то завораживающее в этом…» — пишут фанаты Анны Заворотнюк.

Подписчики также признались, что обе фотографии, опубликованные девушкой, обладают некой «магией» и подчеркивают красоту Заворотнюк.

Напомним, ранее пользователи Сети принялись активно обсуждать внешнее сходство онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк с ее дочерью Анной. На своей странице девушка выложила очередное фото, ставшее поводом для дискуссий среди фанатов. На кадрах, снятых в рамках последней фотосессии, девушка позирует в черной кожаной куртке и красном бельевом топе. Ее волосы уложены назад, а образ подчеркивает яркий макияж.