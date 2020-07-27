В ПФР рассказали, как пенсионерам с большим стажем получить льготу от государства

Москва, 27 июля. Пенсионеры, имеющие значительный стаж работы, могут досрочно выйти на пенсию. О том, кто может рассчитывать на соответствующую льготу, рассказала начальник отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда РФ Альфия Ямбаева.

Данные изменения вступили в силу недавно. Однако для получения «бонуса» мужчина должен иметь не менее 42 лет стажа. Женщина же должна официально проработать не менее 37 лет. При этом досрочно выйти на пенсию гражданин имеет право на два года раньше положенного срока. Однако мужчина сможет отправиться на отдых не раньше 60, а женщина — 55 лет.

Как отмечает Ямбаева, в исчисление стажа включаются годы работы на территории России. Стоит отметить, что в это время в ПФР должны обязательно уплачиваться страховые взносы. Кроме того, в стаж идет период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

«Уход за детьми в возрасте до 1,5 года, нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву в данном случае в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по этому основанию, не засчитываются», — цитирует специалиста Пенсионного фонда издание Primpress.

Напомним, с 1 августа в России вступит в силу ряд изменений, среди которых выплата повышенных пособий по безработице, увеличение цен на газ, повышение пенсий для трех категорий пенсионеров и расширение тарифного коридора ОСАГО.