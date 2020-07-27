За нелегальный техосмотр в РФ вводится уголовная ответственность

Москва, 27 июля. C 27 июля в России вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, нарушителям грозят крупные штрафы или тюрьма.

Преступление наказывается штрафом до 300 тыс. рублей либо в размере заработной платы или другого дохода нарушителя за период до двух лет. Также осужденного за нелегальный техосмотр могут приговорить к аресту на срок до шести месяцев или обязательным работам до 480 часов.

Руководитель экспертного центра «Деловой России» Екатерина Авдеева отметила, что для интересов общества важно качество услуг и безопасность, а не еще одна лицензия для предпринимателей. По ее словам, необходим четкий механизм ответственность лиц, которые не контролировали и не предпринимали предусмотренные законом меры.

Авдеева считает, что новшество может повысить давление на предпринимателей. Она напомнила, что речь нередко идет о субъектах микро, малого и среднего бизнеса. По ее мнению, с введением уголовной ответственности следует упростить получение аккредитации и лицензии с точки зрения процедур, а не требований.

По ее мнению надлежащий контроль должен осуществляться с учетом риск-ориентированного подхода. Кроме того необходим механизм предупреждения, а уголовная ответственность должна быть крайней мерой, сообщает ТАСС.

В июне операторы техосмотра попросили отменить закон, благодаря которому полис ОСАГО можно получить без прохождения ТО.