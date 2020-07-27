Празднование Дня Военно-морского флота в Петербурге завершилось салютом

Санкт-Петербург, 27 июля. День ВМФ РФ в Санкт-Петербурге окончился грандиозным салютом из 30 залпов, произведенных с пляжа Петропавловской крепости. Город по традиции стал центром празднования и принял Главный военно-морской парад, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Залпы были произведены из двенадцати 85-мм орудий Д-44. Всего в небе прогремело 50 видов фейерверков: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Праздничный салют длился около 10 минут.

Кроме того, украшением мероприятия стали зажженные факелы на Ростральных колоннах стрелки Васильевского острова. Дворцовый мост также был подсвечен цветами российского флага.

За праздничным парадом и салютом наблюдали тысячи гостей с набережной и катеров, вставших в акватории Невы. Красочное зрелище в небе стало первым за долгое время. Ранее подобные массовые мероприятия проходили без залпов из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.