В Германии выступили против возвращения РФ в G7

Берлин, 27 июля. Германия отклонила предложение американского лидера Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки». Об этом решении в интервью изданию Rheinische Post заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас.

Как отметил политик, в настоящее время поводов для возвращения России в G7 нет.

«G7 и G20 — это два чутко координируемых формата. Нам не нужны ни G11, ни G12», — подчеркнул Маас.

Глава МИД ФРГ добавил, что сейчас двусторонние отношения с РФ остаются сложными по множеству вопросов, однако Москва играет очень важную роль в урегулировании конфликтов в Сирийской Арабской Республике и на Украине.

Хайко Маас также охарактеризовал своего российского коллегу Сергея Лаврова как «очень опытного политика», который последовательно отстаивает интересы Москвы во время переговоров.

Необходимо обратить внимание, что очередной саммит G7 должен был состояться в прошлом месяце, однако мероприятие было отложено по инициативе Дональда Трампа, предложившего пригласить на него РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.