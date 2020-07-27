Миро раскритиковала Бочкареву за слова про «таинственного мерзавца»

Москва, 27 июля. Блогер Лена Миро высмеяла представленные актрисой Натальей Бочкаревой оправдания своего задержания с наркотиками. Мнением Миро поделилась на своей странице в «Живом журнале».

Бочкарева опубликовала на личной странице в Instagram пост, в котором рассказала о некотором подставившем ее недоброжелателе. Артистка сообщила, что участвовала в шоу на Первом канале, где якобы рассказала всю историю и назвала имя виновного в произошедшем человека. Бочкарева заявила, что зал аплодировал ей стоя, однако программа не вышла в эфир.

Блогер удивилась, почему артистка не может назвать «таинственного недоброжелателя» по имени прямо сейчас, если все равно уже сказала об этом на главном телеканале страны. Миро предположила, что этим опасным для общества «таинственным мерзавцем» является сама Бочкарева.

«Наташ, слушай, если тебя подставил какой-то мерзавец — назови имя? Это — реально ведь жуткий и опасный тип. Он заставляет обдалбываться. Потом засовывает пакет с наркотой в трусы. Затем приказывает сесть за руль в таком состоянии и катиться по улицам, подвергая риску жизни людей. Его нужно наказать. Посадить, чтобы больше такого не было. Он опасен. Кто этот человек, Наташ? Не ты ли сама, случайно?» — написала Миро.

В феврале Преображенский суд Москвы оштрафовал Бочкареву на 30 тысяч рублей за незаконное хранение и употребление наркотиков. Артистка была задержана в сентябре прошлого года в Москве. Правоохранители обнаружили у нее кокаин и завели уголовное дело. Бочкарева получила самое мягкое наказание ― штраф в 30 тысяч рублей. Суд также лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев.