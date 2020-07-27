Вильфанд предупредил Россиян о предстоящем «опасном солнце»

Москва, 27 июля. В ближайшие три дня в ряде регионов России ожидается опасное ультрафиолетовое излучение. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В частности, «опасное солнце» можно ждать Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях. Там УФ-индекс будет подниматься до 7 единиц. А в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев — до 8-9 единиц.

«Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро. Также в Приморском крае, Владивостоке, в Забайкалье очень высокий индекс, особенно в первые два дня недели, — семь единиц», — сказал он.

Ранее синоптики рассказали россиянам, какой погоды стоит ожидать в августе на главных курортах страны — в Крыму, Северном Кавказе и на черноморском побережье региона.

Так, например, последний месяц лета на Северном Кавказе станет самым теплым в этом году. Столбики термометров будут в среднем фиксировать до плюс 24 градусов, ночью температура будет опускаться до плюс 21 градуса. Максимальные значения температуры воздуха будут достигать отметки в плюс 30 градусов.