Россияне получат дополнительные выплаты летом и осенью

Москва, 27 июля. Этим летом в России появились новые пособия, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Ряд мер финансовой поддержки граждан будет действовать в том числе и осенью.

Поддержка туристов и студентов

Так, например, с начала лета в России вступил в силу закон, который запрещает приставам взыскивать с граждан суммы, начисленные в виде пособий. Ранее они списывались из-за того, что источник получения денег никак не указывался. Однако теперь данные доходы гражданина получат специальную маркировку, сообщает URA.ru.

Россияне, которые решат отправиться в отпуск этой осенью, также смогут получить возврат за путешествия внутри страны. От стоимости путевки может вернуться от 5 до 15 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от потраченных денег, однако отпуск должен выйти стоимостью не менее 25 тысяч рублей. Из условий — деньги будут перечисляться исключительно через банковскую систему «Мир», а срок бронирования должен превышать 5 ночей.

Поддержку также получат и студенты-медики, которые помогали бороться с пандемией. За лечение больных им будет положено до 20 баллов при поступлении на программы ординатуры.

Помощь пенсионерам и родителям

С середины лета ряд пенсионеров уже стал получать повышенные пенсии. Речь идет о пожилых гражданах, которые являются опекунами. Также надбавки получают россияне старше 75 лет. Тем не менее в августе пенсионеров ждет еще одна индексация. Перерасчет коснется работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий.

Также граждане преклонного возраста могут рассчитывать на рассрочку на выплату кредитных долгов. Кроме того, возможен ранний выход на пенсию при наличии необходимого трудового стажа, сообщает Пятый канал.

Родители же смогут рассчитывать на выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей, не старше 16 лет. Кроме того, школьники получат 50% скидку на билет для поездки в Крым во время летних каникул.

Поддержка бизнеса

Для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, государство дало возможность предпринимателям компенсировать средства, которые идут на закупку средств индивидуальной защиты. Кроме того, 24 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до нового исторического минимума в 4,25%.