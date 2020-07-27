Эксперт объяснил, чем российские «Прибои» будут отличаться от «Мистралей»

Москва, 24 июля. Новые российские военные корабли проекта «Прибой» будут отличаться от французских «Мистралей», как крейсеры от теплохода. К такому выводу пришел военный эксперт Александр Запольскис.

Специалист утверждает, что отечественный корабль будет длиннее «Мистралей» на 21 метр. Кроме того, он шире и обладает более мощной силовой установкой, которая превосходит французов по скорости.

На «Прибоях» будут устанавливаться два ЗРК «Панцирь-М», два ЗРАК «Палаш» и артиллерийская установка А-190. Корабли также рассчитаны на 20 вертолетов, 6 десантных катеров, 1 тысячу человек, 75 единиц бронетехники. Автономное плавание составляет 60 суток.

«Мистрали» же способны вместить 16 вертолетов, 4 десантных катера, 450 морских пехотинцев, 60 единиц легкой бронетехники. Автономность — до 30 суток, сообщает «Экспресс Газета».

Напомним, ранее китайские эксперты заявили, что история с отказом Франции выполнять договор и передавать России два вертолетоносца типа «Мистраль» еще не закончилась. После отказа Франции Россия заявила о намерении построить универсальные десантные корабли-вертолетоносцы проекта 23900. Местом строительства выбрана верфь в Крыму.