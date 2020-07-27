Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Вашингтон, 27 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за обрушившегося на регион урагана «Ханна». Такую информацию приводит администрация Белого дома.

Американский лидер также распорядился выделить федеральную помощь местным властям, она будет направлена на противодействие чрезвычайным условиями, вызванным стихией.

О сформировавшемся в Мексиканском заливе урагане «Ханна» стало известно 25 июля, именно тогда он обрушился на Техас. Известно, что его максимальная скорость превышала 95 километров в час. Сейчас ураган начал слабеть, однако все еще существует угроза сильнейших ливней, которые могут привести к весьма негативным последствиям.

Из-за стихии, как сообщают местные СМИ, пострадали более 300 тысяч американцев – все они остались без электроэнергии.