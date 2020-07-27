Отдельная категория пенсионеров получит выплату до 24 тысяч рублей

Москва, 27 июля. Выплату в размере от 4 до 24 тысяч рублей сможет получить определенная категория пенсионеров. Об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда России.

Сообщается, что выплата будет положена участникам программы государственного софинансирования накопительной части пенсии. В том случае, если граждане из данной категории ежегодно перечисляют на счет от 2 до 12 тысяч, то государство удваивает эту сумму. При оформлении ПФР выдает деньги единоразово или же начисляет в виде надбавки.

По словам специалистов, на сегодняшний день заявление на выдачу средств могут подать лишь мужчины и женщины возрастом 60 и 55 лет соответственно. Для этого им необходимо обратиться в Пенсионный фонд лично или же в электронном виде через официальный сайт.

Напомним, ПФР за последние полгода одобрил 1,2 млн заявлений на различные меры социальной поддержки и льготы от граждан предпенсионного возраста. Большинство из них были направлены центрами занятости для программы профессионального переобучения предпенсионеров. В период обучения, повышения квалификации и поиска работы выплачивается повышенное пособие. Таких заявлений было 932 тысячи.