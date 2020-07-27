Гальцев похвастался сумкой-талисманом с изображением Пугачевой

Москва, 27 июля. Известный артист и художественный руководитель театра эстрады им. Райкина Юрий Гальцев рассказал о приобретенной им в далеком прошлом сумке-талисмане, на которой запечатлены Михаил Боярский и Алла Пугачева.

На своей странице в Instagram шоумен опубликовал снимок с Михаилом Боярским и рассказал о раритетной сумке, ставшей его талисманом. Зимой 1976 года будущий шоумен прибыл на соревнования по баскетболу в Томск и решил приобрести несколько виниловых пластинок. По словам Гальцева, на тот момент многие приобретали диски и обменивались ими.

Однако на рынке артист нашел не пополнение для совей музыкальной коллекции, а интересного вида сумку с изображениями музыкантов. По размерам она как раз подходила для переноски грампластинок.

«На сумке с одной стороны Пугачева — печатка, а с другой — Боярский! Я купил, она как талисман!» – похвастался артист.

По словам Гальцева, на рынке только к этой, торговавшей сумками, женщине была очередь. Это совершенно не удивительно, ведь именно Алла Пугачева и Михаил Боярский в тот момент находились на самой вершине эстрадного олимпа.

Знаменитости до сих пор продолжают привлекать внимание общественности, хотя с момента покупки сумки прошло уже 34 года. Как сообщалось ранее, сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца.