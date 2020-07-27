Скончалась последняя актриса из «Унесенных ветром»

Москва, 27 июля. Британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд, которая сыграла роль Мелани Гамильтон Уилкс в экранизации романа «Унесенные ветром», скончалась на 105-м году жизни. Она была последним из ныне живущих актеров, которые принимали участие в съемках культового фильма 1939 года.

Де Хэвилленд умерла естественной смертью в своем доме в Париже. Она родилась в 1916 году и являлась одной из самых востребованных актрис в Голливуде в первой половине XX века. За игру в «Унесенных ветром» она получила свою первую номинацию на «Оскар». Однако статуэтку ей принесли кинокартины «Каждому свое» и «Наследница», сообщает Hollywood Reporter.

Кроме того, актриса сыграла в еще в нескольких популярных фильмах того времени. Она принимала участие в 9 кинокартинах от студии Warner Brothers, в том числе в «Приключениях Робин Гуда». Оливия де Хэвилленд также сотрудничала с режисером Майклом Кертисом.

Напомним, ранее в Голливуде американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Аллен Гарфилд умер 7 апреля калифорнийской клинике. Кончину актера подтвердила его сестра Лоис Гурвиц. Гарфилд снялся более чем в 100 фильмах и телешоу. Он наиболее известен благодаря ролям в фильмах «Бананы», «Разговор», «Клуб Коттон» и «Девятые врата».