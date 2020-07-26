Бородина ответила на слухи об участии Гузеевой в «Доме-2»

Москва, 26 июля. Несколько крупных изданий сегодня сообщили о возможном появлении в «Доме-2» звездной ведущей, а именно Ларисы Гузеевой. Слухи о новой конкурентке прокомментировала действующая ведущая телешоу Ксения Бородина.

Из-за новостей о поступившем Гузеевой предложении сегодня Бородину просто завалили вопросами. Со звездой связались корреспонденты газет и журналов, а Первый канал предложил ей крупную сумму за съемки, поясняет Бородина.

Женщина долгое время молчала, но затем дала ответ, приправленный изрядной долей юмора. По словам звезды, на ее место придет Гузеева, Бритни Спирс потеснит Бузову, Орлова уступит позицию Софии Ротару, а Кадони заменит Кашпировский.

«Состав утвердили, все расходимся», – подвела итог Бородина.

Заинтересовавшихся фанатов шоу вполне можно понять, ведь руководство «Дома-2» ранее уже приглашало многочисленных звезд. На лобном месте однажды присутствовал блогер Саша Спилберг, в проекте также появлялись Любовь Успенская. Однако сообщения о Гузеевой, скорее всего, в конечном итоге окажутся фейком.

Как недавно выяснилось, не у всех участников шоу судьбы успешно складываются после окончания съемок в успешном телепроекте. Согласно имеющейся информации, звезду «Дома-2» отправили в колонию за мошенничество.