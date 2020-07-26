Власти США планируют выделить на поддержку экономики еще $1 трлн

Москва, 26 июля. Сенаторы-республиканцы выступили с предложением простимулировать экономику США на 1 трлн долларов. Позиция администрации президента по этой инициативе в полной мере совпадают, заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин.

По словам Мнучина, на данный момент руководство страны прорабатывает технические вопросы.

«Законопроект будет представлен в понедельник. Мы готовы работать над этим быстро», — прокомментировал глава Минфина США в эфире телеканала FOX News.

Он также отметил, что внутри пакета «есть наиболее приоритетные и срочные вещи». Отмечается, что он включает в себя новые выплаты жителям страны. При этом Мнучин констатировал, что республиканцам еще предстоит решить спорные вопросы с законодателями из числа демократов. Он предположил, что в окончательную версию скорее всего не войдет предложение о сокращении налога на заработную плату.

После обсуждения пакет должен принять конгресс и подписать президент США Дональд Трамп.

Напомним, в США может стартовать волна массового выселения должников из съемного жилья. Это связано с окончанием срока действия моратория на выселение должников, который был подписан президентом США Дональдом Трампом в марте на фоне пандемии коронавируса.