Участник «Дома-2» Степан Меньщиков рассказал о самой крупной зарплате на проекте

Москва, 26 июля. Участники реалити-шоу «Дом-2» получают зарплаты за съемки, однако «стоимость» каждого члена коллектива индивидуальна. Степан Меньщиков рассказал, почему его гонорар на проекте куда больше, чем у остальных.

Участвующие в съемках «скандальные звезды» могут получать в «Доме-2» весьма крупные суммы, однако прилично зарабатывают далеко не все. Оплата каждого участника индивидуальна и зависит от его рейтинга. Чем больше скандалов и интриг окружает человека, чем больше внимания он привлекает к себе, тем больше шансов поправить свое финансовое состояние.

Недавно в проект вернулся Степан Меньщиков, и на данный момент он зарабатывает около 150 тысяч рублей в месяц. Данная сумма велика даже по меркам данного телепроекта, и вот почему. Во-первых, шоумен весьма популярен, что изначально позволяет ему рассчитывать на достаточно приличные деньги. Во-вторых, его супруга на данный момент носит ребенка, за что Меньшиков получает дополнительные гонорары.

Сейчас проект может похвастаться сразу двумя беременными участницами. Саша Черно тоже находится в положении, поэтому также имеет преимущество перед остальными. Беременные звезды шоу могут не утруждать себя оплатой врачей и родов – за все это также платит проект. Но, как сообщает «Комсомольская правда», если участница не привлекает к себе внимание зрителя, получать она все равно будет немного.

Судя по всему, большинство принимающих участие в съемках людей находят подобные условия весьма привлекательными. Как сообщалось ранее, сразу пять участниц «Дома-2» сообщили о своей беременности.