Олег Тиньков показал в Instagram процесс трансплантации костного мозга

Москва, 26 июля. Российский предприниматель Олег Тиньков рассказал в своем Instagram-аккаунте о процессе трансплантации костного мозга. В начале июля бизнесмен сам перенес данную операцию.

«Это действительно просто – это обычное вливание крови.Череп не разрезают — это головной мозг, и пункцию в позвоночник тоже — это спинной», — прокомментировал в своем Instagram Олег Тиньков.

Предприниматель также отметил, что сам забор крови у донора также прост и безопасен. В спасении жизни российского бизнесмена поучаствовала девушка из Германии.

В своем посте Тиньков также заявил, что он вместе со своей семьей принял решение основать фонд, который будет заниматься решением проблемы рака крови и развитием института донорства в России.

«Фонд пока не создан, мы только начинаем работать в этом направлении, большие дела еще впереди. Мы в стадии сбора информации», — прокомментировал бизнесмен.

Напомним, минувшей весной Тиньков заявил, что врачи диагностировали у него острую форму лейкемии. Тиньков не хотел разглашать информацию о своей болезни, но из-за спекуляций по поводу преследования налоговых органов США, а также его отсутствия на публике решил объявить о раке. 10 июля он сообщил, что ему удалось успешно перенести операцию по трансплантации костного мозга.