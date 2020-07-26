Представитель Баскова сообщила о состоянии певца после контакта с Ивлеевой

Москва, 26 июля. Эстрадный исполнитель Николай Басков хорошо себя чувствует, несмотря на контакт с блогером Анастасией Ивлеевой, у которой был выявлен коронавирус. Об этом сообщила представитель певца Марина Наумова.

Совсем недавно Ивлеева запустила новое шоу «З.Б.С.», первый выпуск которого вышел на YouTube 20 июля. Гостем той программы стал Басков, а менее чем через неделю девушка сообщила о симптомах COVID-19.

«Они контактировали задолго до этого. Николай Басков хорошо себя чувствует», — рассказала Наумова в разговоре с корреспондентом Nation News.

О своем диагнозе Ивлеева сообщила в Instagram. Изначально у ее супруга рэпера Элджея проявились обычные простудные признаки, поэтому артист лечился привычными для недомогания лекарствами. Однако на четвертый-пятый день он перестал ощущать вкус, что насторожило пару, передает НСН.

Сама блогер к тому времени уже страдала от насморка, головных болей и слабости. Первоначальный тест показал наличие COVID-19 только у половины семьи.

«Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи!» — поделилась девушка.

Сейчас звездная пара и их родственники находятся под наблюдением врачей.