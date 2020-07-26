Американская ведущая нашла у себя рак благодаря телезрительнице

Вашингтон, 26 июля. В США ведущая новостей с телеканала WFLA во Флориде Виктория Прайс обнаружила на своей шее раковую опухоль после письма одной из телезрительниц. Об этом журналистка рассказала в своем Twitter.

По словам Прайс, во время просмотра выпуска новостей женщина заметила необычное новообразование на ее шее. В июне зрительница связалась с телеведущей и пояснила, что опухоль напоминает о ее собственном случае.

«Оказывается, у меня рак. И я обязана одному из наших замечательных зрителей за то, что обратили на это мое внимание. Послезавтра я ненадолго отлучусь с работы, но скоро увидимся», — написала Виктория Прайс в Twitter.

Журналистка также отметила, что ранее не смогла обратиться за медицинской помощью и провести диагностику из-за трудностей, которые возникли в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Однако обследование показало, что опухоль действительно является злокачественной. По прогнозу врача, новообразование распространяется, однако не быстро. По словам Прайс, есть надежда на то, что от рака удастся избавиться после одной операции.

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