Дочь Маликова призналась в использовании фотошопа

Москва, 26 июля. Дочь популярного российского исполнителя Дмитрия Маликова — Стефания — призналась в Instagram, что долгое время нещадно ретушировала фотографии, потому что просто ненавидела свои «очень большие щеки». Этот комплекс развился у наследницы певца с самого детства.

Сейчас 20-летняя дочка Маликова считается одной из красивейших девушек в российском Instagram. Стефания показывает себя как талантливая модель и телеведущая с отличным чувством стиля. Но до этого, как призналась девушка, она относилась к себе со всей строгостью, нещадно ретушировала лицо в фотошопе и всячески скрывала недостатки внешности за волосами. И эти проблемы у Стефании начались с детских лет.

«Так вот, в детстве я часто слышала, что у меня слишком большие щеки. Эти ласковые слова в адрес моей внешности, конечно, формировали меня как неуверенного в себе человека. Если посмотреть мои фотографии, можно заметить, что я всегда завешивалась волосами, словно шторами», — поделилась с подписчиками наследница Маликова.

Девушка до того довела себя, что боялась даже делать банальный «хвост», чтобы не показать доставшихся по наследству широких скул. Но по мере взросления дочь певца смогла принять себя такой, какая она есть, а «огромные щеки» стала воспринимать своей «изюминкой».

«Чтобы поднять свою самооценку, требуется много времени, да и это — нелегкий путь, но обязательно нужно кайфовать от себя, от своей работы, учебы, внешности, круга общения», — добавила девушка.

О любви к себе и своей внешности говорят многие артисты и медийные персоны. К примеру, певица Анна Седокова на днях опубликовала большой пост, где рассказал свою историю принятия себя.