Эксперты предрекают выход Нидерландов из ЕС

Амстердам, 26 июля. Нидерланды могут стать еще одной страной после Великобритании, которая попробует покинуть Евросоюз, считают эксперты. Поводов для недовольства политикой «единой Европы» достаточно.

По мнению аналитиков, нидерландские власти не согласны с миграционной и финансовой политикой, которую проводит ЕС.

Особенно это стало заметно после недавнего саммита Евросоюза, когда был принят бюджет интеграционной организации на 2021-2027 годы, а также план антикризисного экономического восстановления. Что касается плана, то его принятие затянулось на несколько дней и сопровождалось бурными дискуссиями вплоть до ударов кулаками.

Именно нидерландский премьер Марк Рютте стал главным «спорщиком». Он аргументировал свою позицию тем, что предложенный объем бюджета является затратным, а план по возрождению экономики отвечает интересам тех государств, которые «берут, а не дают». Чиновник констатировал, что таких участников становится больше. Список составляют не только страны Восточной Европы, но Испания, Италия, Греция и Португалия.

Рютте обратил внимание, что такой стране, как Венгрия не надо больше предоставлять гранты, пусть восстанавливает экономику за счет кредитов.

«Саммит ЕС показал, насколько глубока фрагментация ЕС и что национальные интересы часто преобладают, даже когда речь идет всего лишь о нескольких десятках миллиардов евро», — выразил мнение руководитель отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

По его мнению, решения по итогам саммита, принятые в духе противоречий, могут только усилить раскол в руководстве ЕС.