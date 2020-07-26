Ивлеева рассказала о симптомах коронавируса

Москва, 26 июля. Коронавирусная инфекция проявилась у блогера Анастасии Ивлеевой и ее супруга Алексея Узенюка, известного как рэпер Элджей. В Instagram девушка раскрыла подробности того, как у них протекает заболевание.

По ее словам, изначально у Элджея была обычная простуда, и в течение нескольких дней он принимал привычные средства. Однако затем, на четвертый-пятый день, артист перестал чувствовать вкус, что заставило думать о худшем.

У самой же Ивлеевой начались насморк, слабость и головные боли. Позже вкус пропал и у отца ее мужа.

«Мы сдали тест, выяснилось, что у половины семьи есть COVID, у половины — нет», — отметила блогер.

Как утверждает телеведущая, члены семьи изолировались друг от друга и спустя непродолжительное время еще раз прошли тестирование, в этот раз коронавирус подтвердился уже у всех.

«В целом по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники», — добавила Ивлеева.

Сейчас все члены семьи находятся под наблюдением медиков.

По последним данным, в мире выявлено свыше 15,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, жертвами пневмонии нового типа стали 635 тысяч человек. Больше всего заболевших зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.