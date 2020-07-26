Гагарина назвала пять продуктов, которые помогли ей сбросить 30 килограммов

Москва, 26 июля. Певица Полина Гагарина в какой-то момент внезапно преобразилась, чем удивила как поклонников, так и других звезд. Девушка преодолела последствия беременности и смогла скинуть 30 килограммов, а теперь делится с поклонниками и другими людьми, мечтающими похудеть, своим рецептом красоты и здоровья.

В недавнем интервью на YouTube-канале «А поговорить?» Полина Гагарина рассказала, что несколько лет назад сильно располнела, из-за чего начала серьезно комплексовать по поводу своей внешности. Сейчас звезде 33 года, и она прекрасно выглядит. Но 13 лет назад девушка родила сына, после чего располнела до 80 килограммов.

В какой-то момент Гагарина осознала, что это никуда не годится и пора брать себя в руки. Она решила сесть на диету, которая впоследствии помогла ей скинуть 30 килограммов лишнего веса. По словам Гагариной, вся суть и магия диеты заключалась в пяти важных продуктах: бурый рис, морепродукты, овощные салаты, вода и яблоки. Воду звезда пьет перед приемом пищи, чтобы притупить голод. Яблоки использует в период разгрузочных дней, а остальные три продукта помогали ей восполнять необходимое для организма количество углеводов, витаминов и белков.

Девушка полностью исключила из рациона жирные блюда, колбасы, картошку и полуфабрикаты. Овощи она ест свежими или готовит их на пару, также ежедневно певица употребляет зелень и цельнозерновые злаки. В период диеты и после рацион должен быть богат клетчаткой.

Помимо этого, Гагарина регулярно занимается спортом: ходит в фитнес-залы, бегает и практикует йогу.